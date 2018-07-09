وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون يستقيل من منصبه قبل شهور من مغادرة بلاده للاتحاد الأوروبي لندن في 9 يوليو / بنا / استقال وزير خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، من منصبه، قبل أقل من تسعة أشهر على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.



وذكرت "بي بي سي" أن هذه الاستقالة تأتي بعد يوم من استقالة كبير المفاوضين البريطانيين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد دافيس.



وأعقبت الاستقالتان اجتماعا في مطلع الأسبوع، انتهى بتوقيع اقتراح بإقامة روابط تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.



وفي وقت سابق، قال دافيس إن الاقتراح الذي تقدمت به رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، يمنح الكثير للاتحاد في مرحلة مبكرة.







م.ح./ع ذ



بنا 1422 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/09 - 28 : 05 PM