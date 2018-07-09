أمير الكويت والرئيس الصيني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية.. ويشهدان التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية بين البلدين بكين في 9 يوليو / بنا / استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم في بكين أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى يقوم بزيارة رسمية حاليا الى الصين.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المباحثات الرسمية تطرقت لآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر بشأنها، كما جري التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما تناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة وتعزيز سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية سعيا لترسيخ آفاق التعاون القائم وأن يكون التعاون الصيني الكويتي الاقتصادي بين البلدين ذا طابع خاص وامتيازات خاصة.



وقد جري بحضور سمو أمير الكويت والرئيس الصيني مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين البلدين وهي كما يلي: 1. مذكرة تفاهم بشان اقامة الية للتعاون بين حكومتي البلدين. 2. الاطار العام للتعاون الثنائي بين البلدين. 3. مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال التجارة الالكترونية. 4. بروتوكول بشأن التعاون في مجال الصناعة الدفاعية بين وزارة الدفاع الكويتية وهيئة العلوم والتكنولوجيا والصناعة الصينية. 5. الاطار العام لاتفاقية تعاون بين مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات والائتمان. 6. مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لدولة الكويت والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في الصين. 7. مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية وشركة هاواوي للتكنولوجيا بشأن تطبيق المدن الذكية لمشروع مدينة الحرير وبوبيان.



م.ح./ع ذ



بنا 1421 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/09 - 27 : 05 PM