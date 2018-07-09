سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة تستقبل السيد أندرو بيك المنامة في 9 يوليو / بنا / استقبلت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، اليوم، بالديوان العام للوزارة، سعادة السيد أندرو بيك، نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون إيران والعراق، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لمملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحبت سعادة وكيل وزارة الخارجية بسعادة نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون إيران والعراق، مؤكدة سعادتها على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تستند على أسس متينة، مشيدة بجهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.



من جانبه، أشاد سعادة السيد أندرو بيك بما وصلت إليه علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من تطور ونماء، معربًا سعادته عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين إزاء مختلف القضايا، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.



كما جرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا والموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1359 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/09 - 15 : 05 PM