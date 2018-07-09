مجلس الوزراء يدين العمل الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في منطقة القصيم السعودية المنامة في 9 يوليو / بنا / أدان مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الاثنين بقصر القضيبية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، العمل الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.



وقال سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء في تصريح عقب الجلسة، إن المجلس أكد وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها معها بشكل تام في الحرب على الإرهاب والقضاء على منابعه وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.



وأضاف أن المجلس أشاد بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية الشقيقة إقليمياً ودولياً في محاربة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.



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بنا 1342 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/07/09 - 48 : 04 PM