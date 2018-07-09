الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في السعودية وتونس أبوظبي في 9 يوليو / بنا / أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة الضبط الأمني في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية وأسفر عن استشهاد رجل أمن وأحد المقيمين.



وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب لتؤكد دعمها القوي للمملكة العربية السعودية ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.



وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب المملكة العربية السعودية وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم والأعراف الإنسانية والدينية.



كما أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإجرامي الذي استهدف دورية تابعة للحرس الوطني التونسي في غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية إن دولة الإمارات تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار تونس عبر اللجوء إلى العنف، مؤكدة وقوف الإمارات وتضامنها مع الدولة التونسية في مواجهة العنف ومحاولات تقويض الاستقرار.





م.ح./ع ذ



بنا 1341 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/07/09 - 49 : 04 PM