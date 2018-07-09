وزير خارجية الإمارات يرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وأريتريا أبوظبي في 9 يوليو / بنا / رحب وزير خارجية دولة الإمارات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بعودة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية إثيوبيا ودولة أريتريا.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن سموه قوله في تصريح له اليوم: ان هذ الاتفاق سينعكس إيجابا على تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين بشكل خاص وعلى القرن الأفريقي والمنطقة بشكل عام.



وأشاد بهذه الخطوة التاريخية لقادة البلدين الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي التي تحمل في طياتها الإزدهار والاستقرار للمنطقة والتي تمثل حكمة سياسية وشجاعة كبيرة للبلدين الجارين اللذين تربطهما الكثير من المصالح المشتركة.



وأضاف: إن دولة الإمارات تتطلع أن يسهم هذا الاتفاق في نشر السلام والأمن بما يعود بالخير على البلدين وعلى عموم المنطقة كما ان الامارات ومن منطلق الحرص على العلاقات الدولية السليمة والصحيحة تدعم هذ التوجه الحكيم وستعمل على تعزيزه ليكون سلاماً وإزدهاراً يستحقه الطرفان وتضع في اعتبارها أن الاستقرار والتعاون جزء أساسي من نهجها القائم على احترام القوانين والمواثيق الدولية لذلك تعول على هذا الاتفاق أن يكون راسخا وقوياً بما يحقق الخير والفائدة لشعبي البلدين.



واختتم تصريحه قائلاً: إن دولة الإمارات إذ تبارك هذا الاتفاق التاريخي بين البلدين تأمل أن يكون مفتاحا لمزيد من العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات بين جمهورية إثيوبيا ودولة أريتريا وبما يعود بالنفع على البلدين الجارين.





م.ح./ع ذ



بنا 1340 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/09 - 51 : 04 PM