الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض في 09 يوليو/ بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم، معالي الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس التعاون وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال البحوث والدراسات الاستراتيجية والتدريب وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، حيث نوه الأمين العام بالدور الرائد الذي تبذله الجامعة للارتقاء بالعلوم الأمنية فكرا ومنهجا، وإثراء المعرفة في هذا المجال المهم من خلال مختلف البحوث والدراسات العلمية التي تقوم بها، والدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها في مختلف الميادين الأمنية مما يسهم في تطوير أجهزة الأمن والعدالة الجنائية وزيادة كفاءتها في الوطن العربي .



حضر المقابلة الدكتور خالد عبدالعزيز الحرفش أمين مركز الازمات وتطوير القيادات العليا بالجامعة، وسعادة السيد طلال عبد السلام الأنصار المشرف العام على الإدارة العامة للمراسم رئيس لجنة التدريب بالأمانة العامة، وسعادة السيد عبد العزيز الناصر مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتخطيط.





ن.ف/ع ذ



بنا 1305 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/07/09 - 09 : 04 PM