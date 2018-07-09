الأمين العام لمجلس التعاون يعتمد شعار "رؤية موحدة .. لمستقبل واعد" لمشاركة مجلس التعاون بمعرض اكسبو الدولي 2020 الرياض في 09 يوليو/ بنا / ترأس معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مشاركة مجلس التعاون في معرض اكسبو الدولي 2020 - دبي، الذي عقد اليوم الاثنين الموافق 9 يوليو 2018م بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.





وقد صرح سعادة السيد خالد بن إبراهيم آل الشيخ المفوض العام لجناح مجلس التعاون أن اللجنة بحثت مستجدات الإعداد والتحضير لجناح مجلس التعاون في معرض اكسبو الدولي 2020 - دبي، كما ناقشت التوصيات المقدمة من قطاعات الأمانة العامة حول الآليات والخطوات المقترحة للمشاركة في هذا الحدث المهم. وأضاف إن الأمين العام وجه أعضاء اللجنة الى ضرورة الاستعداد التام لهذه المشاركة المهمة وتحديد المضامين التي ينبغي إبرازها في المعرض بحيث تعكس منجزات مسيرة الخير والنماء التي حققها مجلس التعاون، كما أكد على ضرورة مساهمة كافة القطاعات التابعة للأمانة العامة ومؤسسات مجلس التعاون في جناح المجلس واختيار أعضاء اللجان والفرق العاملة في الجناح.



وبهذه المناسبة أكد الأمين العام على أهمية مشاركة مجلس التعاون في معرض اكسبو الدولي 2020 - دبي والتي تأتي تنفيذا لقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون، منوها الى أن الجناح سوف يكون منصة مهمة لتجسيد التضامن والعمل المشترك بين دول المجلس وإبراز المكانة الدولية التي يتبوأها ضمن أهم المنظمات الدولية، مشيراً إلى تبني الأمانة العامة شعار "رؤية موحدة .. لمستقبل واعد" لتعزيز التعاون من خلال هذا الحدث المهم وتبادل الفرص والأفكار حول مستقبل اقتصاد المعرفة والتوجهات العالمية حول ذلك، وسبل تطوير وإنجاز خطط التنمية والاستدامة بما يتواءم مع الخطط الوطنية الطموحة لدول المجلس.





ن.ف/ع ذ



بنا 1304 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/09 - 09 : 04 PM