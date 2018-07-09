خلال النصف الأول من العام الجاري .. مدير إدارة وسائل الاعلام: إجازة 50 ألف عنوان و10 آلاف مصنف مرئي و200 فيلم سينمائي المنامة في 09 يوليو / بنا / كشف السيد يوسف محمد مدير إدارة وسائل الاعلام بوزارة الاعلام بانه تم خلال النصف الأول من العام الجاري، بفسح (47169) كتاب من الخارج بواقع 1382479( نسخة، وتم منح (142) إجازة تداول مطبوع محلي لكتاب ومؤلفين بحرينيين ، كما تم إجازة اكثر من 240 الف عنوان شاركت به 400 دار نشر في معرض البحرين للكتاب، كما بينت الاحصائيات بأنه تم إجازة(202) فيلم سينمائي خلال النصف الأول من هذا العام، واجازة اكثر من (9580 ) مصنف مرئي ومسموع مستورد من الخارج.

وبين مدير إدارة وسائل الاعلام بأن الإدارة قامت خلال هذه الفترة(222) جولة تفتيشية لمحلات بيع أجهزة الكمبيوتر والألعاب الالكترونية وبرامجها، ودور الطباعة والنشر ومحلات المصنفات السمعية والمرئية حيث تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بحماية المؤلف والملكية الفكرية وتم تحويلها الى النيابة العامة، وفي إطار الجهود المبذولة لتسهيل المعاملات امام المراجعين وتقديم خدمات متطورة وميسرة، قامت الادارة بالربط الالي للمعاملات التي تقدمها الادارة خاصة في المجالات المشجعة للاستثمار منها الأنشطة الاعلامية، حيث بينت الاحصائيات بأنه تم الترخيص 52 نشاط اعلامي وتم التعامل مع 1431 نشاطا تجاريا متنوعا (ما بين نشاط جديد، تغيير عنوان، إضافة نشاط، تغيير شركاء، تحويل ملكية، إضافة فرع)، كما تم منح إجازة إيداع مصنف حسب قانون حماية حقوق المؤلف لعدد 34 مصنف متنوع بزيادة ملحوظة عن نفس الفترة من العام الماضي.



وفي إطار التطوير الذي تشهده الإدارة بين السيد يوسف محمد إسماعيل بأنه تم الانتهاء من المرحلة النهائية من رفع الجريدة الرسمية على موقع الوزارة الالكتروني والتنسيق مع الحكومة الالكترونية بتدشين هذه الخدمة لتكون متاحه للجميع للاطلاع على المراسيم والقرارات والقوانين والتشريعات الصادرة، كما تم العمل على تطوير المطبعة الحكومية وتقديم خدمات وأسعار تشجيعية للكتاب والمثقفين لأثراء المحتوى الإعلامي البحريني ودعماً للكتاب والمؤلفين وتشجيعهم على الإنتاج الادبي والثقافي، كما جاري العمل حاليا من خلال قسم الإصدارات والتوثيق بإصدار عدد من الكتب والاصدارات المتنوعة لتكون مرجعاً للباحثين والمهتمين واضافة الى المكتبة الإعلامية من خلال تنوع المواضيع والاصدارات البحرينية.







أ.أ/ع ذ



بنا 1300 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/09 - 46 : 04 PM