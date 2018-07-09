سمو ولي العهد يعزي اليابان بضحايا الفيضانات‎ المنامة في 09 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة إلى جلالة الامبراطور اكيهيتو امبراطور اليابان الصديقة وذلك بضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي دمرت مناطق عدة جنوبي وغربي اليابان ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالته راجيا سموه للضحايا الرحمة وان تنجح عمليات البحث والانقاذ في العثور على مزيد من الناجين وعودتهم إلى مناطقهم بسلام.



كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ببرقيتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى سمو الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان الصديقة وإلى معالي السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان؛ أعرب سموه فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته لهما وللشعب الياباني الصديق متمنيا سموه للضحايا الرحمة.



أ.أ/ع ع



بنا 1238 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/09 - 42 : 03 PM