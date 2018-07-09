سمو رئيس الوزراء يعزي اليابان بضحايا الفيضانات‎ المنامة في 09 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تعزية ومواساة إلى جلالة الامبراطور اكيهيتو امبراطور اليابان الصديقة وذلك بضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي دمرت مناطق عدة جنوبي وغربي اليابان ضمنها سموه صادق تعازيه ومواساته لجلالته متمنياً سموه للضحايا الرحمة وان تنجح عمليات البحث والانقاذ في العثور على مزيد من الناجين وان يعودوا بسلام إلى مناطقهم.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوراء الموقر حفظه الله ببرقيتي تعزية و مواساة مماثلتين إلى سمو الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان الصديقة وإلى معالي السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان؛ أعرب سموه فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته لهما وللشعب الياباني الصديق راجيا سموه للضحايا الرحمة.



أ.أ/ع ع



بنا 1236 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/09 - 41 : 03 PM