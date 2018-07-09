الوزير ميرزا يبحث مع مجموعة حجي حسن العالي التعاون في مجال الطاقة المتجددة المنامة في 9 يوليو / بنا / استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، الدكتور عادل حسن العالي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة حجي حسن العالي وعدد من المسؤولين بالشركة، بحضور السيد الكسندر السماهيجي المدير التنفيذي بالوكالة لوحدة الطاقة المستدامة.



وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور وأشاد بنشاط مجموعة حجي حسن العالي التي هي من أكبر الشركات في البحرين وتعمل على العديد من المشاريع، وقدم لهم عرضاً مرئياً حول خطط ومشاريع الحكومة الموقرة في مجال الطاقة المتجددة موضحاً أن وحدة الطاقة المستدامة والتي تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، يهمها التعاون وتشجيع الشركات المحلية في الدخول في نشاط الطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة.



من جانبهم، عبر الحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم للوزير والمسؤولين على حسن الاستقبال والترحيب وفتح آفاق التعاون مع الشركات العاملة في الطاقة المتجددة.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1209 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/09 - 22 : 03 PM