وزير الداخلية يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى أوجه تعزيز التعاون الأمني المنامة في 09 يوليو / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية اليوم، سعادة السيد أندرو بيك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة السيد جاستين سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء، رحب معالي الوزير بزيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية والوفد المرافق، والتي تأتي تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين وخاصة في المجال الأمني، مؤكداً أن البحرين ماضية قدما في تعزيز النهج الديمقراطي والحضاري الذي أرسى قواعده المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.



وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وأوجه تعزيز التعاون الأمني بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وخلال اللقاء، قدم رئيس الأمن العام للوفد الأمريكي الزائر إيجازاً حول الوضع الأمني بشكل عام والتحديات والظروف الأمنية التي يعمل فيها رجال الأمن في إطار جهودهم الهادفة إلى حفظ أمن الوطن، منوهاً إلى تعزيز منهج الشراكة المجتمعية للتواصل الفعال بين رجال الأمن وأفراد المجتمع المدني، وتعزيز الثقة المتبادلة فيما بينهم بما يعود بالنفع على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.



ن.ف/ع ع



بنا 1208 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/09 - 21 : 03 PM