سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية يهنئ القيادة السعودية بمناسبة تسجيل واحة الأحساء كموقع تراث عالمي في اليونسكو الرياض في 09 يوليو / بنا / أعرب سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله وذلك بمناسبة تسجيل واحة الأحساء كموقع تراث عالمي في اليونسكو.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به سعادة السفير عقب مشاركته في الاحتفال الذي أقيم في سوق القيصرية التراثي في المنطقة الشرقية يوم أمس بهذه المناسبة التاريخية.



وقد أشاد سعادة الشيخ حمود آل خليفة بالجهود الطيبة التي بذلت في سبيل تحقيق هذه الغاية وإعلان واحة الأحساء موقعاً تراثياً عالمياً مسجلاً لدى منظمة اليونسكو.



وقال سعادته "إنني أرفع أسمى التهاني إلى القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى كافة أبناء الشعب السعودي العزيز بهذا الإنجاز الكبير"، مؤكداً أن الأحساء موقع تاريخي مهم يستحق أن يسجل في قائمة التراث العالمي الإنساني الخالد، منوهاً إلى أهمية الأحساء عبر التاريخ باعتبارها ملتقى للحضارات وطرق التجارة القديمة، وجزءاً مهماً من القلب النابض لوحدة الجزيرة العربية وميناءً اقتصادياً كبيراً لمنطقة نجد وشمال شرقي المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وكان الاحتفال قد أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.



وحضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وعدد من السفراء العرب والأجانب والإعلاميين.



وقد أطلق أمير المنطقة الشرقية خلال الاحتفال عدداً من مشاريع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال التراث العمراني والمتاحف في الأحساء، كما كرم رعاة الحفل فريق تسجيل واحة الأحساء وشكروهم على جهودهم المثمرة.





ن.ف/ع ع



بنا 1202 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/09 - 06 : 03 PM