تعين دومينيك راب وزيرا جديدا للبريكست لندن في 09 يوليو / بنا / عينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين دومينيك راب وزيرا جديدا لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد استقالة ديفيد ديفيز. وشغل راب من قبل منصب وزير الإسكان.



وكان ديفيد ديفيز وزير شؤون خروج بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قدم مساء امس استقالته من منصبه، احتجاجا على خطط الحكومة الخاصة بعلاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.



وقال ديفيز إنه استقال لأنه شعر بأن سياسات رئيسة الوزراء تيريزا ماي تقوض المفاوضات مع بروكسل بشأن الانسحاب، وأن البرلمان لن يستعيد السلطات بشكل حقيقي بعد ترك الاتحاد الأوروبي.



وجاءت استقالة ديفيس بعد يومين من اجتماع بين ماي ووزرائها خلُص إلى الإعلان عن اتفاق حول الرغبة في الحفاظ على علاقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل.





خ.س



بنا 1146 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/09 - 58 : 02 PM