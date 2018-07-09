مجلس التعاون ومنظمة الميركوسور يناقشان أوجه التعاون الاقتصادي الرياض في 9 يوليو / بنا / استقبل سعادة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ، سعادة سفير الارجنتين لدى المملكة العربية السعودية في مقر الأمانة العامة السفير جيمي سيرادا.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في النواحي السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون ومنظمة الميركوسور، والتي تعد الأرجنتين عضوا فيها، وتم التوقيع عليها في عام 2005 في العاصمة البرازيلية برازيليا.



وتضم منظمة ميركوسور في عضويتها الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل، كما ترتبط بعلاقات خاصة مع دول أخرى في أمريكا الجنوبية.

وتتولى الأرجنتين حالياً رئاسة مجموعة العشرين التي ستعقد قمتها القادمة في بوينس آيريس في نوفمبر المقبل.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1120 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/09 - 29 : 02 PM