الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكسيك تناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك الرياض في 09 يوليو / بنا / استقبل الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز العويشق، السفير الفريدو ميراندا، سفير المكسيك لدى المملكة العربية السعودية في مقر الأمانة العامة.



وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وبحث العلاقات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم للمشاورات بين الأمانة العامة ووزارة الخارجية المكسيكية التي سبق التوقيع عليها في عام 2014 في مقر الأمانة العامة.



ن.ف/ع ع



بنا 1120 جمت 09/07/2018





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