جلالة الملك المفدى يعزي إمبراطور اليابان بضحايا الفيضانات المنامة في 09 يوليو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية الى جلالة الامبراطور اكيهيتو امبراطور اليابان الصديقة، وذلك بضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت مناطق عديدة جنوبي وغربي اليابان وخلفت العشرات من الضحايا وشردت مئات الآلاف.





وعبّر جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في برقيته عن صادق تعازيه وخالص مواساته لجلالة امبراطور اليابان وللشعب الياباني الصديق متمنيا للضحايا الرحمة وأن تسفر عمليات البحث والانقاذ عن العثور على مزيد من الناجين وعودتهم إلى مناطقهم وأن يتمكن القائمون في البلد الصديق من تخطي هذه الكارثة الطبيعية.



ن.ع/ع ع



بنا 1117 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/09 - 29 : 02 PM