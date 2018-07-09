وزارة التربية والتعليم تحصل على ثلاث رسائل شكر من ديوان الخدمة المدنية المنامة في 9 يوليو / بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل الوزارة للموارد والخدمات وعدد من المسؤولين والمختصين بقطاع الموارد البشرية بالوزارة، بمناسبة حصول الوزارة على ثلاث رسائل شكر من ديوان الخدمة المدنية.

وتتعلق رسالة الشكر الأولى بالتميز في تطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء)، إذ بلغت نسبة إدخال الوزارة لنتائج تقييم الأداء الوظيفي لعام 2017 (99.5%)، مع تحقيقها المؤشرات المطلوبة في نتائج منحنى التوزيع الإجباري، فيما تتعلق الرسالة الثانية بالالتزام بالاعتمادات المرصودة لميزانية نفقات القوى العاملة للسنة المالية 2018، والثالثة بشأن الالتزام بتنفيذ جميع توصيات تقرير الرقابة الإدارية.



وخلال الاجتماع، عبّر الوزير عن خالص شكره وتقديره للقائمين على قطاع الموارد البشرية وكافة العاملين فيه، لما يبذلونه من جهود متميزة، في ظل الأعداد الكبيرة والمتزايدة من الكوادر البشرية التي تضمها الوزارة، مؤكدًا الحرص المستمر على تطوير رأس المال البشري من حيث الإعداد والتدريب والتمهين وتوفير فرص الترقي الوظيفي، بما يعزز من جهود الوزارة وخططها التطويرية.



ل.ب/ع ع



بنا 1108 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/09 - 20 : 02 PM