بالتنسيق مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون .."الصحة" تستقبل الدكتور صالح الغامدي وتبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك المنامة في 09 يوليو/ بنا / في إطار تبادل الخبرات المشتركة وتوثيق أطر التعاون بين وزارات الصحة في دول مجلس التعاون، استقبلت وزارة الصحة الدكتور صالح بن سودان الغامدي المشرف العام على برنامج المراجعة الإكلينيكية بالإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، خلال زيارته مؤخراً لمملكة البحرين، وذلك بالتنسيق مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.



وتأتي هذه الزيارة في إطار توثيق مجالات التعاون الخليجي والاستفادة من الخبرات والأنظمة الصحية المتطورة المتبعة بوزارة الصحة بالدول الشقيقة.



وقد اجتمع الدكتور الغامدي مع كلٍ من الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد الوكيل المساعد للموارد والخدمات والدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة والعضو التنفيذي لمجلس الصحة، بحضور الدكتورة نجاة أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة والدكتورة ماجدة فكري رئيس قسم المراجعة الطبية، وعدد من المسئولين بالوزارة حيث تم بحث واستعراض عدد من أهم وأبرز الموضوعات التي تتعلق بالمجال الصحي.



واطلع الدكتور صالح الغامدي خلال زيارته على عدد من الإنجازات والمشاريع التي تقوم بها وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والبرامج المطروحة للمراجعة الطبية وإدارة المخاطر والتدقيق الإكلينيكي.



و تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض ركائز النظام الصحي في المملكة العربية السعودية والتطرق إلى الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في مجال تطبيق الجودة بشكل عام، بالإضافة إلى تطبيق الارشادات الخاصة بالوقاية من جلطات الأوردة العميقة والتي من المؤمل أن تسهم في التقليل من نسبة الوفيات نتيجة للجلطات الرئوية.



هذا وقد تضمنت الزيارة التي نظمها مكتب المراجعة الطبية برئاسة الدكتورة ماجدة فكري الاطلاع على مجمل السياسات والأنظمة المتبعة في وزارة الصحة في عدة مجالات منها مجال التدقيق الاكلينيكي ومجال التبليغ عن الأخطاء الطبية وادارة المخاطر، بالإضافة إلى الاطلاع على آلية تسجيل ومتابعة المؤشرات الحيوية والصحية في وزارة الصحة.



كما تم مناقشة التقارير الخاصة بمكافحة العدوى والتدقيق الإكلينيكي والاطلاع على سجل التدقيق في الأخطاء الطبية بمكتب المراجعة الطبية.



وقد تضمن برنامج الزيارة دعوةً للدكتور الغامدي لزيارة أحد المراكز الصحية في مملكة البحرين ومعاينة سير العمل اليومي والخدمات المتكاملة المتوفرة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والاطلاع على الملف الالكتروني للمريض (I-seha).



وفي ختام اللقاء أثنى الدكتور صالح الغامدي على حسن الضيافة والاستقبال، وعلى الجهود المبذولة والمقدمة في مكتب المراجعة الطبية من تدقيق اكلينيكي وتسجيل للأخطاء الطبية والحوادث العرضية. كما أبدى إعجابه بالسجل الوطني للسرطان والمطبوعات الصادرة من مكتب المراجعة الخاصة بأمراض السرطان في مملكة البحرين وبكافة الخدمات الصحية التي تقدم في المراكز الصحية المتوفرة في جميع أنحاء المملكة.



ن.ف/خ.س



بنا 0917 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/09 - 23 : 12 PM