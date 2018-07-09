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أمر ملكي بتعيين وكيلين مساعدين في ديوان الرقابة المالية والإدارية
2018/07/09 - 07 : 12 PM
المنامة في 09 يوليو / بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم (32) لسنة 2018، بتعيين وكيلين مساعدين في ديوان الرقابة المالية والإدارية.

جاء في مادته الأولى أنه يعين وكيلاً مساعداً في ديوان الرقابة المالية والإدارية كل من:

1. السيد خالد يوسف أحمد الحوسني وكيلاً مساعداً للموارد ونظم المعلومات.
2. السيد قاسم أحمد منصور المدحوب وكيلاً مساعداً لرقابة الأداء.

وجاء في مادته الثانية أنه يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.



ن.ف/خ.س

بنا 0901 جمت 09/07/2018


عدد القراءات : 23         اخر تحديث : 2018/07/09 - 07 : 12 PM
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