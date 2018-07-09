أعضاء "كنيست" ومستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك بحراسات مشددة

القدس في 09 يوليو / بنا / اقتحم ثلاثة من أعضاء "كنيست" الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال.



وقالت وكالة الانباء الفلسطينية، ان أعضاء "الـكنيست" الثلاثة المتطرفين، ومعهم مجموعات من المستوطنين، نفذوا جولات استفزازية واستعراضية في أرجاء الاقصى، في الوقت الذي التقط لهم مصورون مرافقون، صوراً تذكارية، وتسجيلات لأشرطة فيديو مع أحاديث لهم حول اقتحامهم للمسجد المبارك.



وكان وزير الزراعة المتطرف بحكومة الاحتلال، وعضو "كنيست" من حزب الليكود، اقتحما أمس المسجد الاقصى المبارك.



وتأتي هذه الاقتحامات بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالسماح مجددا باقتحامات وزرائه وأعضاء "الـكنيست" للمسجد الأقصى مجددا بعد حظره لأكثر من عامين ونصف العام.





خ.س



بنا 0758 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/09 - 08 : 11 AM