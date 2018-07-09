وفاة المرأة التي تعرضت لغاز نوفيتشوك في سالزبري لندن في 09 يوليو / بنا / فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في عملية قتل، بعد وفاة المرأة البريطانية التي تعرّضت في وقت سابق لغاز الأعصاب نوفيتشوك.



وقد عبّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن "صدمتها" لوفاة ستورغيس، وأضافت أن "الشرطة وعناصر الامن يعملون على تحديد الوقائع بشكل عاجل".



ومرضت دون ستورغيس (44 عاما) وتشارلي راولي (45 عاما) الذي لا يزال في وضع صحي حرج ، السبت الفائت في امزبيري، البلدة الصغيرة في مدينة سالزبري حيث تسمم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا في الرابع من مارس، ما أثار مجددا المخاوف بين السكان.



وقالت الشرطة إنها تأكدت من أنّ الزوجين تعرّضا لغاز أعصاب بعد أن "تعاملا مع غرض ملوث"، ولم تستبعد احتمال تعرّض أشخاص آخرين.



وتُلقي لندن باللوم على روسيا في الهجوم على سكريبال، حيث اتهم وزير الداخلية ساجد جاويد موسكو الخميس باستخدام بريطانيا "مكباً للسم"، فيما نفت روسيا بشدة هذه الاتهامات.





خ.س



بنا 0632 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/09 - 38 : 09 AM