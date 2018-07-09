مقتل 10 في حادث قطار في تركيا واصابة 73 في حصيلة اولية تكيرداغ في 09 يوليو / بنا / لقي 10 ركاب حتفهم واصيب 73 بجروح، جراء خروج قطار عن مساره بولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وأفادت الاناضول بأنه جرى نقل 73 مصابا على الأقل إلى المستشفيات، وأنه تم إرسال نحو 100 سيارة اسعاف ومروحيات إسعاف لموقع الحادث.



وقد اعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا شاملا حول حادثة خروج القطار عن مساره، مضيفا ان تركيا استنفرت جميع إمكاناتها ومؤسساتها عقب هذا الحادث المؤسف.



واعلن مستشار وزارة الصحة، أيوب غوموش، في تصريح للأناضول، ان عمليات إسعاف المصابين ما تزال مستمرة، مشيرا إلى إرسالهم لمستشفيات بولايتي تكيرداغ وإسطنبول عبر الجو والبر.



وكما افادت وزارة النقل التركية فقد خرجت خمس عربات عن المسار بسبب هطول أمطار غزيرة ووقوع انهيار أرضي بالقرب من القضبان .



ويقل القطار 362 راكبا علاوة على طاقم ضيافة من ستة أشخاص، وكان في طريقه إلى اسطنبول عندما انقلب بالقرب من قرية ساريلار في ولاية تكيرداج.







خ.س



بنا 0615 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/09 - 40 : 09 AM