قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين بعد مداهمات في الخليل وجنين ونابلس الضفة في 9 يوليو / بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 10 فلسطينيين من الخليل وجنين ومن نابلس، بعد مداهمات لمنازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.



وأفادت مصادر محلية لـوكالة الانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة حلحول شمال نابلس، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.



كما فتشت عدة منازل في المحافظة، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي سعير وبني نعيم، ومخيم الفوار، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت بطاقات ركابها.



واضافت الوكالة ان قوات الاحتلال، اعتقلت ايضا ثلاثة شبان من بلدات السيلة الحارثية واليامون ويعبد، في محافظة جنين، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها ، كما اعتدت بالضرب على الشاب غانم بسام عباهرة أثناء اعتقاله .



وفي سياق متصل، احتجز جنود الاحتلال شبانا داخل مركبة كانوا يستقلونها على الشارع الغربي الواصل بين بلدتي السيلة الحارثية واليامون وأخلت سبيلهم بعد ان تم استجوابهم والتدقيق في هوياتهم الشخصية.

واضافت الوكالة ان قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مدينة نابلس، وثلاثة آخرين من بلدة بيتا جنوبا.



وأفاد مدير نادي الأسير في نابلس رائد عامر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الضاحية في المدينة واعتقلت الأسير المحرر جبر الجيعان دويكات بعد مداهمة منزله، كما اقتحمت بلدة بيتا، واعتقلت ثلاثة شبان ، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.





خ.س



بنا 0554 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/07/09 - 59 : 08 AM