100 قتيل في حصيلة مؤقتة لضحايا الفيضانات في اليابان طوكيو في 09 يوليو / بنا / ارتفعت، إلى 100 قتيل، الحصيلة المؤقتة لضحايا الفيضانات والانهيارات الارضية الناجمة هطول الأمطار الغزيرة غرب اليابان.

وذكرت وكالة انباء كيودو اليابانية أن سبعة اشخاص لقوا حتفهم صباح اليوم الاثنين في مناطق سكنية مغمورة بالمياه في مدينة كوراشيكي.



وحسبما ذكرت كيودو فإن المدينة اصبحت واحدة من أكثر المناطق تضررا، حيث حوصر أكثر من ألف شخص بشكل مؤقت، وكان بعضهم على أسطح المباني التي غمرتها الفيضانات عقب انفجار ثلاثة سدود على نهر قريب.

وتم تكثيف عمليات البحث والانقاذ في مناطق واسعة بغرب اليابان حيث لايزال العشرات في عداد المفقودين منذ بدء هطول الامطار الغزيرة الخميس الماضي.





خ.س



بنا 0508 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/09 - 17 : 08 AM