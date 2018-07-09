مطالعات الصحف اليوم

|
2018/07/09 - 05 : 08 AM
المنامة في 09 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/رئيس الوزراء يستقبل رئيس واعضاء مجلس الغرفة التجارية..رفعوا رسالة عن اوضاع الشركات والاسر التجارية :سموه يؤكد الدعم الكامل للغرفة واعضائها والتشاور معهم في كل امر
/الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين..رئيس الوزراء ..مركز صحي وصالة للمناسبات بالجنوبية.
/ادانت حادث اطلاق النار على نقطة الضبط الامني في القصيم ..البحرين تؤكد وقوفها مع السعودية ضد كل اشكال الارهاب.
/الملا : رفع حصانة اي نائب متورط بأنشطة مشبوهة تؤثر على الانتخابات
/رياضيون : نجاحات الرياضة شاهدة على جهود ناصر بن حمد المتميزة
/خالد بن حمد يوجه لإقامة بريف 14 بالمغرب 18 اغسطس
/انجاز 90% من اعمال البنية التحتية..افتتاح المرحلة الاولى من مدينة شرق الحد قبل نهاية العام.
/آفاق جديدة امام المستثمرين البحرينيين ..الزياني:الصناعات التحويلية بديل عن القطاعات المتشبعة.
/البلديات: 153 طلبا لمشروع تنمية المدن والقرى.
/البا تحقق نموا في الانتاج والمبيعات بالربع الثاني.
/شركة المطار :خطط لنقل عمليات التشغيل لمبنى المسافرين الجديد.
/المهن الصحية تسحب دواء "فالسارتان" من الاسواق احترازيا.
/21 تخصصا جامعيا مطلوبا..بحرينيون مستعدون لغزو الفضاء
/5600 فرصة تدريب في مدينة "الشباب 2030"
/حملة مدينة حمد للتبرع بالدم تجمع 117 كيس دم.
/يونيو الماضي الاكثر حرارة في تاريخ البحرين.
/الامارات تزيد نسبة التجنيد الاجباري الى 16 شهرا.
/الارهاب يضرب تونس مجددا ويخلف 6 شهداء ..والبحرين تدين.
/شركة الطيران الهولندية توقف رحلاتها الى ايران.
/انقاذ اربعة فتية الكهف المحاصرين في تايلاند.
خ.س
بنا 0457 جمت 09/07/2018
عدد القراءات : 19
اخر تحديث : 2018/07/09 - 05 : 08 AM