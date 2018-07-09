مطالعات الصحف اليوم المنامة في 09 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



/رئيس الوزراء يستقبل رئيس واعضاء مجلس الغرفة التجارية..رفعوا رسالة عن اوضاع الشركات والاسر التجارية :سموه يؤكد الدعم الكامل للغرفة واعضائها والتشاور معهم في كل امر

/الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين..رئيس الوزراء ..مركز صحي وصالة للمناسبات بالجنوبية.

/ادانت حادث اطلاق النار على نقطة الضبط الامني في القصيم ..البحرين تؤكد وقوفها مع السعودية ضد كل اشكال الارهاب.

/الملا : رفع حصانة اي نائب متورط بأنشطة مشبوهة تؤثر على الانتخابات

/رياضيون : نجاحات الرياضة شاهدة على جهود ناصر بن حمد المتميزة

/خالد بن حمد يوجه لإقامة بريف 14 بالمغرب 18 اغسطس

/انجاز 90% من اعمال البنية التحتية..افتتاح المرحلة الاولى من مدينة شرق الحد قبل نهاية العام.

/آفاق جديدة امام المستثمرين البحرينيين ..الزياني:الصناعات التحويلية بديل عن القطاعات المتشبعة.

/البلديات: 153 طلبا لمشروع تنمية المدن والقرى.

/البا تحقق نموا في الانتاج والمبيعات بالربع الثاني.

/شركة المطار :خطط لنقل عمليات التشغيل لمبنى المسافرين الجديد.

/المهن الصحية تسحب دواء "فالسارتان" من الاسواق احترازيا.

/21 تخصصا جامعيا مطلوبا..بحرينيون مستعدون لغزو الفضاء

/5600 فرصة تدريب في مدينة "الشباب 2030"

/حملة مدينة حمد للتبرع بالدم تجمع 117 كيس دم.

/يونيو الماضي الاكثر حرارة في تاريخ البحرين.

/الامارات تزيد نسبة التجنيد الاجباري الى 16 شهرا.

/الارهاب يضرب تونس مجددا ويخلف 6 شهداء ..والبحرين تدين.

/شركة الطيران الهولندية توقف رحلاتها الى ايران.

/انقاذ اربعة فتية الكهف المحاصرين في تايلاند.









خ.س



بنا 0457 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/07/09 - 05 : 08 AM