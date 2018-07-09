الطقس في مملكة البحرين : حسن ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار

المنامة في 09 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله حسن ولكنه حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار ويكون مغبر في وقت لاحق.



الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتزداد سرعتها من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا خلال النهار.



وتحذر الارصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج : من قدم الى ثلاثة اقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 42 درجة مئوية ، والصغرى :32 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية : العظمى 75 % ، والصغرى 20 % .





م خ



بنا 0259 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/07/09 - 21 : 06 AM