ولي العهد السعودي يبحث مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية مستجدات الأحداث الاقليمية

جدة في 8 يوليو/ بنا / اجتمع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية في جدة مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية السيدة فلورانس بارلي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية انه جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي خاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الاقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وعقب الاجتماع وقع ولي العهد السعودي مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية على اتفاقية بين البلدين تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية.





م خ



بنا 0012 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/09 - 21 : 03 AM