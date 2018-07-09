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الجيش اليمني يسيطر على طريق حيوي غرب محافظة ‏تعز عربي
2018/07/09 - 05 : 02 AM
عدن في 8 يوليو/ بنا / تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من السيطرة على طريق حيوي في غرب محافظة ‏تعز، جنوب غرب اليمن.‏
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن القائد الميداني في لواء باب المندب أبو أسامه الصالحي قوله " إن وحدات من اللواء سيطرت ‏على الطريق المؤدي إلى مديرية الوازعية غرب تعز عبر منطقة وادي العقمه بعد عملية ‏عسكرية ناجحة كبدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر بشرية فادحة".‏
وأضاف أن قوات الجيش في جبهات البرح ‏والوازعية شنت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا ‏على الطريق وتمكنت من تحرير المواقع التي كانوا يتمركزون فيها.
وأشار إلى أن القوات تواصل عملية تمشيط المنطقة المحررة وتأمينها بعد توزيع الألوية التي ‏شاركت في العملية على المواقع التي تم تحريرها.‏


م خ

بنا 2300 جمت 08/07/2018


عدد القراءات : 17         اخر تحديث : 2018/07/09 - 05 : 02 AM
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