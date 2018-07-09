الجيش اليمني يسيطر على طريق حيوي غرب محافظة ‏تعز عربي

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2018/07/09 - 05 : 02 AM
عدن في 8 يوليو/ بنا / تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من السيطرة على طريق حيوي في غرب محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن القائد الميداني في لواء باب المندب أبو أسامه الصالحي قوله " إن وحدات من اللواء سيطرت على الطريق المؤدي إلى مديرية الوازعية غرب تعز عبر منطقة وادي العقمه بعد عملية عسكرية ناجحة كبدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خسائر بشرية فادحة".
وأضاف أن قوات الجيش في جبهات البرح والوازعية شنت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا على الطريق وتمكنت من تحرير المواقع التي كانوا يتمركزون فيها.
وأشار إلى أن القوات تواصل عملية تمشيط المنطقة المحررة وتأمينها بعد توزيع الألوية التي شاركت في العملية على المواقع التي تم تحريرها.
م خ
بنا 2300 جمت 08/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/09 - 05 : 02 AM