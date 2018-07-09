الأردن يدين العمل الإرهابي الذي استهدف دورية للحرس الوطني التونسي عمان في 8 يوليو/ بنا / دانت الحكومة الأردنية العمل الإرهابي الذي استهدف دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي في محافظة جندوبة شمال غرب تونس، مما أدى إلى استشهاد عدد من أفرادها وإصابة آخرين.





ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن تصريح لوزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أكدت فيه وقوف الأردن إلى جانب تونس في جهودها للتصدي لمحاربة خطر الإرهاب وعصاباته، وأن هذا العمل الإرهابي يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب الأعمى الذي يذهب ضحيته الأبرياء.

وتقدمت غنيمات باسم الحكومة الأردنية بأصدق مشاعر التعزية والمواساة للحكومة والشعب التونسي، ولأسر ضحايا الحادث الإرهابي، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.







م خ



بنا 2148 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/09 - 01 : 01 AM