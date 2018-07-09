قصف صاروخي على مطار التيفور السوري والنظام يتهم اسرائيل دمشق في 8 يوليو/بنا/ ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفاً صاروخياً طال مطار التيفور ومحيطه قرب تدمر في محافظة حمص والذي كان تعرض في السابق لضربات عدة اتهمت دمشق اسرائيل بتنفيذها.



وقال مدير المرصد في تصريح لوكالة " فرانس برس" أن القصف طاول مسلحين إيرانيين في حرم المطار.



وصرح مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية إن المضادات الأرضية للجيش السوري تصدت لصواريخ إسرائيلية كانت تستهدف مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي.



وذكرت وكالة الانباء السورية ان " الدفاعات الجوية تصدت مساء اليوم الأحد لـ"عدوان" طاول مطار التيفور العسكري في وسط سوريا واسقطت عدداً من الصواريخ وان الأضرار اقتصرت على الماديات".



وتعرضت قاعدة التيفور العسكرية عدة مرات لغارات اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذها بينها ضربات صاروخية في التاسع من أبريل أسفرت عن مقتل 14 عسكرياً بينهم سبعة ايرانيين .



س.ي



بنا 2003 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/08 - 09 : 11 PM