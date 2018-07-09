الرئيس الفلسطيني: لن نسمح لـ"صفقة العصر" بأن تمر.. وأشقاؤنا العرب أكدوا لنا أنهم ضد هذه الصفقة رام الله في 8 يوليو / بنا / شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه لن يتم السماح لـ"صفقة العصر" بأن تمر، مؤكدا أن هناك رفض عربي وكذلك من دول في أوروبا وآسيا وإفريقيا وغيرها لهذه الصفقة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس قوله في كلمة له بمستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية مساء اليوم برام الله، "إن أشقاءنا العرب أكدوا لنا أنهم ضد صفقة العصر، بالإضافة إلى أن هناك دولا في العالم في أوروبا وآسيا وإفريقيا وغيرها أيضا بدأت تستبين بأن صفقة العصر لا يمكن أن تمر".



واستهل عباس كلمته بالقول "لا بد أن نقدم التحيات والاحترام للأخوة ونشاطاتهم التي قاموا بها خلال الفترة الماضية في مسيرة العودة وفي المسيرات ضد صفقة العصر، وفي الخان الأحمر، هذه المسيرات والنشاطات التي قاموا بها فعلا أمر نفتخر به، ورحمة الله على من سقط شهيدا ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل، وللأسرى الحرية من سجون الاحتلال".



وتابع قائلا "من القضايا التي لا بد أن نركز عليها خلال الفترة المقبلة هذه المسيرات وكيفية التعامل معها، لأنه أمامنا صفقة العصر التي كما تعلمون أننا اتخذنا موقفا منها وأكدنا للعالم أننا ضدها ولن نقبلها ولن نسمح لها بأن تمر، ونحب أن نؤكد أن أشقاءنا العرب أكدوا لنا أنهم ضد صفقة العصر، بالإضافة إلى أن هناك دولا في العالم في أوروبا وآسيا وإفريقيا وغيرها أيضا، بدأت تستبين بأن صفقة العصر لا يمكن أن تمر".







م.ح.



بنا 1955 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/08 - 01 : 11 PM