مملكة البحرين تدين حادث إطلاق النار الذي استهدف نقطة الضبط الأمني بالمملكة العربية السعودية‎ المنامة في 8 يوليو / بنا / تدين مملكة البحرين بشدة حادث إطلاق النار الذي استهدف نقطة الضبط الأمني المتمركزة في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وأحد المقيمين، مشددة على وقوفها في صف واحد مع المملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها في الحرب ضد كل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.







واذ تعرب مملكة البحرين عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي الضحيتين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان، فإنها تشيد بالجهود الكبيرة والدؤوبة التي تقوم بها أجهزة الأمن السعودية لأجل استتباب الأمن وترسيخ السلم والاستقرار في المملكة العربية السعودية.



وتجدد مملكة البحرين موقفها الثابت المناهض للعنف والإرهاب والذي يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك للقضاء على الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والسلم الدوليين.





ع.ر/م.ح.



بنا 1856 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/07/08 - 02 : 10 PM