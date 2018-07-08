مقتل 10 واصابة 73 شخصا في تركيا اثر خروج قطار عن القضبان اسطنبول في 8 يوليو/بنا/ قتل 10 أشخاص واصيب 73 آخرون عندما خرج قطار عن القضبان في شمال غرب تركيا اليوم الأحد بعد هطول أمطار غزيرة ووقوع انهيار أرضي حسب تصريح لمسؤول بوزارة الصحة .







وقالت وزارة النقل التركية في بيان اصدرته إن القطار كان يقل 362 شخصا وفي طريقه إلى اسطنبول عندما خرجت خمس عربات عن المسار فيما قال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء إن قطارا تعرض لحادث بعد وقوع انهيار أرضي وهناك قتلى ومصابون.



وقال محمد جيلان الحاكم المحلي في تيكرداغ التي تبعد نحو 120 كيلومترا غربي اسطنبول إن الأمطار الغزيرة هي السبب في خروج القطار عن القضبان مضيفا ان طائرات الهليكوبتر نقلت الكثير من المصابين جوا من الموقع.



وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بيان إن الرئيس تلقى معلومات عن الحادث من وزيري النقل والداخلية وإنه عبر عن حزنه لسقوط ضحايا.



س.ي



بنا 1842 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/07/08 - 49 : 09 PM