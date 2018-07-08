استشهاد رجل أمن سعودي ومقيم إثر هجوم ارهابي على نقطة أمنية في بريدة الرياض في 8 يوليو/بنا/ صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه في عصر اليوم الأحد تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين يستقلون سيارة وقد اقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الامني ان الحادث اسفر كذلك عن استشهاد الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبداللطيف واحد المقيمين من الجنسية البنغلاديشية.



واوضحت ان الجهات الأمنية باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.



س.ي



بنا 1808 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/08 - 15 : 09 PM