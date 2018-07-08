مصدر عسكري أردني ينفي إطلاق النار على نازحين سوريين عمان في 8 يوليو / بنا / نفى مصدر عسكري أردني مسؤول ما تم تداوله عن خبر وفيديو مصور يدعي بأن القوات المسلحة الأردنية أطلقت النار على بعض النازحين على الحدود الأردنية السورية.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المصدر قوله أن ما تم تداوله غير صحيح إطلاقاً، لافتا الى إنه تم تتبع هذا الخبر الذي نشر عبر صفحات وسائل تواصل اجتماعي مع الفيديو من الداخل السوري، حيث تبين أن الشخص الذي ظهرت صورته كمصاب ورافقه صوت يدعي بأن الجيش الأردني قام برميه بالرصاص هو مصاب من جراء الأحداث الجارية في الداخل السوري.



وأكد المصدر أن الفيديو قديم، وأن الغاية منه التشويش على دور الأردن وقواتها المسلحة، ولم تطلق القوات المسلحة الأردنية أي رصاصة تجاه النازحين لا قديماً ولا في هذه الأزمة.



وشدد المصدر العسكري على أن تعليمات القيادة العامة الأردنية واضحة وصارمة في هذا الخصوص بعدم توجيه السلاح نهائياً تجاه النازحين.





م.ح.



بنا 1757 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/08 - 04 : 09 PM