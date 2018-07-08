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الطقس غدا حار ورياح قوية السرعة ودرجة الحرارة 42
2018/07/08 - 43 : 07 PM
المنامة في 8 يوليو / بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين سيكون غدا الاثنين بمشيئة الله تعالى حسنا بوجه عام ولكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار ومن المتوقع أن يكون مغبرا في وقت لاحق.

واوضحت ان الرياح ستكون شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتزداد سرعتها من 15 إلى 20 عقدة غداً وتصل من 22 إلى 27 عقدة احياناً خلال النهار محذرة من رياح قوية السرعة ودعت الى اخذ الحيطة والحذر.

وذكرت الارصاد ان ارتفاع الموج سيبلغ من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل ومن 3 إلى 6 اقدام في عرض البحر .. في حين ستبلغ درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 32 درجة مئوية والرطوبة النسبية العظمى 75 % والصغرى 10 % .



ع إ ح/س.ي

بنا 1626 جمت 08/07/2018


عدد القراءات : 46         اخر تحديث : 2018/07/08 - 43 : 07 PM
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