وزير الأشغال يشيد بمتانة العلاقات مع سريلانكا‎ المنامة في 08 يوليو/ بنا / استقبل سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بمكتبه بشؤون الأشغال سعادة السفير الدكتور ساجيفا أقامبودي أومانغا ميندس سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى المملكة .



واستعرض الوزير مع السفير العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، مشيدا بالجهود التي تقوم بها السفارة السريلانكية في سبيل تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، وبالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصداقة بين المنامة وكولومبو.



وأعرب سعادة وزير الأشغال عن أمنياته الصادقة للسفير السريلانكي بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.



وأشاد سعادة السفير د. ميندس بمتانة العلاقات بين البحرين وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال في مجال البنية التحتية في مختلف محافظات مملكة البحرين، متمنياً للبحرين وشعبها مزيداً من النهضة والتطور.



ع.ر/س.ي



بنا 1616 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/07/08 - 41 : 07 PM