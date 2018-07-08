معالي وزير الخارجية يشارك في الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المنامة في 8 يوليو / بنا / يشارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، في الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والتي سيقوم فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بافتتاحها يوم الثلاثاء الموافق ١٠ يوليو ٢٠١٨م، في مدينة بكين، كما سيلقي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة كلمة في افتتاح أعمال المنتدى.



وسيتم خلال المنتدى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها فخامة الرئيس شي جين بينغ عام 2013، وطرق تطوير آلية المنتدى العربي الصيني، إضافة إلى مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



كما سيجتمع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث سيتم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين الصديقين.



وقد استضافت مملكة البحرين الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني التي عقدت في المنامة في العام 2008، حيث تولي مملكة البحرين أهمية كبيرة للمنتدى وتحرص على المشاركة بفعالية في كل دورات المنتدى المختلفة منذ إنشائه في عام 2004، حيث تم وضع الإطار العام لحوار التعاون العربي الصيني ليشمل التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية وصولاً لشراكة استراتيجية بين الجانبين.



ويعقد منتدى التعاون العربي الصيني على المستوى الوزاري اجتماعًا كل عامين بالتناوب بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وهناك آليات أخرى تعقد مثل اجتماع كبار المسؤولين، مؤتمر رجال الأعمال، ندوة الاستثمار في الدول العربية والصين، فضلاً عن إقامة الفعاليات الثقافية المتبادلة وأهمها مهرجان الفنون لدى الجانبين العربي والصيني الذي استضافته مملكة البحرين عام 2012.







ح ب/م.ح.



بنا 1557 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/07/08 - 06 : 07 PM