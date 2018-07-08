اطلاق نداء دولي عاجل من الاردن لاغاثة النازحين السوريين عمان في 8 يوليو /بنا/اطلقت هيئة الامم المتحدة من العاصمة الاردنية عمان نداءً عاجلا اليوم الاحد للاغاثة الانسانية عبور الحدود للوصول للنازحين السوريين في الجنوب والشمال السوري.



ففي مؤتمر صحفي عقد في مقر برنامج الامم المتحدة قال المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن اندرس بيدرسن أن هيئة الامم المتحدة في اقصى درجات الاستعداد للانطلاق وعبور الحدود للوصول الى النازحين داخل الاراضي السورية مطلقا نداءً عاجلًا للسماح للاغاثة الانسانية الوصول الى النازحين داخل العمق السوري.



واضاف ان هيئة الامم المتحدة وشركائها يحاولون ان يجدوا طرقًا مختلفة للوصول الى مناطق النازحين في الجولان والجنوب السوري ولكن لم يكن لديهم امكانية الوصول لاسباب امنية مضيفا " لا زلنا نتعاون مع كافة الشركاء للوصول لغرب درعا لتلبية حاجات النازحين".



وأكد بيدرسن إن الأردن تكبد ثمنا كبيرا جدا منذ بدء الازمة السورية ومستمر بتقديم المزيد، مقدما شكره للشعب والحكومة الأردنية .





من ناحية اخرى نفى مصدر عسكري اردني ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليوم أن القوات المسلحة الأردنية أطلقت النار على بعض النازحين على الحدود الأردنية السورية مؤكدا أن ما تم تداوله غير صحيح إطلاقاً.



ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن المصدر العسكري "أن تعليمات القيادة العامة للجيش كانت واضحة وصارمة في هذا الخصوص بعدم توجيه السلاح نهائياً تجاه النازحين مشيرا إلى أن تعمد نشر مثل هذه الإشاعات والأكاذيب والمواد المفبركة يشي بوجود بعض العناصر الإرهابية المدسوسة التي تحاول بين حين وآخر استغلال ما يجري لنفث سمومها وإشاعاتها، ومحاولة التشويش الممنهج الذي لن ينجحوا في ترويجه".







س.ي



بنا 1457 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/07/08 - 08 : 06 PM