مملكة البحرين تندد بالهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية تابعة للحرس الوطني بولاية جندوبة في الجمهورية التونسية المنامة في 8 يوليو/ بنا / تندد وزارة خارجية مملكة البحرين بالهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية تابعة للحرس الوطني بولاية جندوبة في الجمهورية التونسية الشقيقة، وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الشهداء جراء هذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع كل المبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.



وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية التونسية، ووقوفها معها فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لمحاربة الإرهاب وحماية أمنها واستقرار شعبها الشقيق، مجددة موقف مملكة البحرين الراسخ الرافض لكافة أعمال العنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه، والداعي إلى أهمية تعزيز الجهود الموجهة لاجتثاث آفة الإرهاب من جذورها والتصدي لكل من يدعمها أو يمولها وتجفيف منابع تمويلها.



ح ب/م.ح.



بنا 1455 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/07/08 - 08 : 06 PM