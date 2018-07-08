رئيس البرلمان العربي يدين العملية الإرهابية في تونس القاهرة في 8 يوليو / بنا / أدان رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحرس الوطني التونسي اليوم في ولاية "جندوبة" التونسية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.



وعبر السلمي، في بيان له اليوم، عن استنكار البرلمان العربي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، مؤكدا وقوفه وتضامنه مع تونس رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض.



وأكد دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع تونس في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة الجبانة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي.



وشدد على ضرورة تكاتف الدول العربية لمواجهة الإرهاب بما يسهم في وضع حد للجهات الداعمة له ومحاصرة عناصره الإجرامية وتجفيف منابع تمويله وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة في الدول العربية.





م.ح.



بنا 1452 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/07/08 - 05 : 06 PM