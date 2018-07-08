استشهاد 6 من عناصر الحرس الوطني التونسي في تفجير عبوة ناسفة تونس في 8 يوليو/بنا/ قالت وكالة الانباء التونسية ان ستة من افراد الحرس الوطني استشهدوا اليوم الاحد في كمين تمثل في زرع عبوة ناسفة عند الشريط الحدودي مع الجزائر.



ونقلت الوكالة عن بلاغ صدر عن وزارة الداخلية "أن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بعين سلطان على الشريط الحدودي التونسي الجزائري تعرضت اليوم صباحا إلى كمين تمثّل في زرع عبوة ناسفة أسفر عن استشهاد 6 أعوان".



و اشار البلاغ الى انه تم توجيه وحدات من الحرس الوطني مدعّمة بقوات الجيش للمنطقة المذكورة ومروحيات للقيام بتمشيط وتعقب الإرهابيين وتعزيز بقية المراكز الحدودية .



س.ي



بنا 1442 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/07/08 - 05 : 06 PM