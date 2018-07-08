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قوات الإنقاذ التايلاندية تنتشل ستة من أعضاء فريق كرة القدم المحاصرون في الكهف منذ عدة أيام
2018/07/08 - 04 : 06 PM
بانكوك في 8 يوليو / بنا / انتشلت قوات الإنقاذ التايلاندية ستة من أعضاء فريق كرة القدم المحاصرون في الكهف منذ عدة أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤولين تايلانديين إنه سوف يتم استئناف جهود إنقاذ باقي أعضاء فريق كرة القدم المحاصر في الكهف غدا، وذلك بعد إنقاذ ستة منهم.

وقال مسؤول بإدارة مواجهة الكوارث"مهمة اليوم كانت تركز على إنقاذ ستة فقط" من الكهف الواقع بشمال البلاد. وأضاف "تم إنقاذ ستة أفراد بالفعل".



م.ح.

بنا 1441 جمت 08/07/2018


عدد القراءات : 61         اخر تحديث : 2018/07/08 - 04 : 06 PM
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