الحكومة الفلسطينية تهيب بالحكومات العربية والإسلامية التحرك لوقف التصعيد ضد المقدسات رام الله في 8 يوليو/بنا/ أهابت الحكومة الفلسطينية بالحكومات العربية والإسلامية التحرك الفوري على كافة المستويات من أجل وقف التصعيد والعدوان الاحتلالي الاسرائيلي ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية وفِي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وعلى مدينة القدس المحتلة بشكل كامل.



وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في بيان اليوم الأحد بثته وكالة الانباء الفلسطينية " إن اقتحام وزير الزراعة الاسرائيلي المسجد الأقصى المبارك أقدس مقدسات العرب والمسلمين، وتفوهاته العنصرية الاحتلالية المنافية لكافة القواعد الاخلاقية والدينية والسياسية التي تربط أبناء البشرية، والتي ردد فيها الدعوة الاحتلالية ذات الأصول "الاستشراقية الاستعمارية التدميرية" من داخل المسجد الأقصى المبارك التي تحث على إقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى، هو تجاوز لكافة الخطوط واستجلاب للتوتر في بلادنا والمنطقة والعالم، وابادة لكافة آمال السلام الذي يبحث العالم المتنور عن سبل إرساء أسسه ورعايته".



واستنكر المتحدث الرسمي كذلك ما صرحت به عضو الكنيست الاسرائيلي عن حزب الليكود (شرين هشكل) من وسط ساحة المسجد الأقصى والتي تنافي الحقائق التاريخية والتي تصادر المسجد الأقصى المبارك وقدسيته وعروبة المكان التي تعود الى فجر التاريخ.



وحمّل المحمود رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والادارة الامريكية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير والذي أمر به نتنياهو قبل ايّام عندما حرض أعضاء الكنيست ووزراءه على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط الدعم المباشر لسياسات الاحتلال من قبل الرئيس ترمب.





س.ي



بنا 1432 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/07/08 - 03 : 06 PM