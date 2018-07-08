وزير شئون الكهرباء والماء يبحث آفاق التعاون مع رويال المتخصصة في استراتيجية الطاقة المتجددة والكهرباء والماء المنامة في 8 يوليو/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً من شركة رويال الإمارتية المتخصصة في عدد من المجالات الهندسية ومن ضمنها تطوير استخدامات الطاقة المتجددة.



وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور واستمع إلى شرح عن أنشطة وبرامج الشركة ورغبتهم في فتح مجال التعاون المشترك بين الشركة وبين هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة في المشاريع القائمة والمستقبلية وبالأخص تسويق خدمات الشركة في كل ما يتعلق باستراتيجيات الطاقة والكهرباء والبنية التحتية.



وفي هذا الصدد، قدم الوزير عرضاً مرئيا حول خطط ومشاريع الحكومة في مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة. كما أشاد الوزير ميرزا بجهود شركة رويال التي تهدف من خلالها الى تفعيل استخدامات الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، مبيناً بأن قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تولي بالغ الاهتمام بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة.



وقال الوزير ان هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة ترحبان بفتح آفاق التعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال ودراسة عروضها والعمل على امكانية التعاون معها.



وفي ختام اللقاء، تقدم الحضور بجزيل الشكر والتقدير الى الوزير ميرزا والمسئولين بوحدة الطاقة المستدامة على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.







ع إ ح/م.ح.



بنا 1412 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/08 - 20 : 05 PM