العثيمين يثمن جهود الحكومة السعودية لاستضافة المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول أفغانستان جدة في 8 يوليو / بنا / أكملت المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمنظمة "التعاون الإسلامي" استعداداتهما، لاستضافة "المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في أفغانستان"، الذي تستضيفه المملكة في مدينتي جدة ومكة المكرمة، يومي 10 و11 يوليو الحالي.



يهدف المؤتمر، الذي يحضره قادة علماء الدين في أفغانستان، ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم، إلى المساعدة في جهود تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما ومظاهرهما، وذلك في إطار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.



وثمن الأمين العام لمنظمة "التعاون الإسلامي" الدكتور يوسف العثيمين عالياً، الجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وتوفير جميع وسائل الراحة، لإقامة هذا المؤتمر الهام، الذي يحضره العلماء من أقطار العالم الإسلامي.



تشهد جلسة افتتاح المؤتمر، التي ستقام في قصر المؤتمرات بمدينة جدة الكلمات الافتتاحية للسعودية مستضيفة المؤتمر، والأمين العام لمنظمة "التعاون الإسلامي" وكلمة لأفغانستان، وأخرى لممثل العلماء، بعد ذلك تنطلق الجلسة العامة الأولى، بعنوان "المصالحة في الإسلام: دور العلماء في إحلال السلم والاستقرار في أفغانستان"، التي سيكون مدير النقاش فيها الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام الحرم المكي الشريف، وستشهد هذه الجلسة عرضاً يقدمه الشيخ محمد إسماعيل لبيب نائب مدير الجامعة الإسلامية في كابل.



وتعقد الجلسة العامة الثانية، بعنوان "موقف الإسلام من الإرهاب والتطرف العنيف"، ويديرها الشيخ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وتشهد عرضاً يقدمه محمد قاسم حليمي عضو مجلس العلماء في أفغانستان.



من المقرر أن تعقد الجلسة الختامية للمؤتمر، الذي يأتي استناداً إلى قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "التعاون الإسلامي"، في قصر الضيافة بمكة المكرمة، حيث تشهد اعتماد إعلان مكة، حول توطيد السلم والاستقرار في أفغانستان، وكلمات ختامية لممثل أفغانستان والأمين العام لمنظمة "التعاون الإسلامي" والمملكة العربية السعودية مستضيفة المؤتمر.



ع ع



بنا 1346 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/08 - 53 : 04 PM