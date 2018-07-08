"العيادة القانونية" بجامعة البحرين تتطلع إلى التوسع في أنشطتها وتنظيم مؤتمر دولي المنامة في 8 يوليو / بنا / أكدت مديرة مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في جامعة البحرين الدكتورة وفاء يعقوب جناحي، إن العيادة تتجه لتوسعة أنشطتها، في الوقت الذي تخطط فيه لتنظيم مؤتمر دولي لاستعراض أدوار مراكز العيادات القانونية، والاطلاع على تجارب العيادات القانونية في دول المنطقة والدول الغربية.



وكانت جامعة البحرين أطلقت مركز العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية العام 2013م، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكنهم من اكتساب مهارات قانونية وحقوقية عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة.



وصدر قرار من رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة في أبريل الماضي بتعيين د. وفاء جناحي الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق مديرة لمركز العيادة القانونية، الذي يقدم مقرر العيادة القانونية الاختياري (Law 404) في كلية الحقوق، حيث يتم تدريب الطلبة عمليا من خلال مساق القضايا الواقعية والعمل المؤسسي، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية بإشراف أحد المحامين المتعاونين مع المركز، إلى جانب ممارسة أدوار التوعية القانونية من خلال عقد ورش العمل والندوات وجلسات النقاش القانونية للمختصين، لتسليط الضوء على قضية معينة تختارها العيادة في كل فصل دراسي.



وذكرت د. وفاء جناحي أن من بين الأنشطة التي ينوي مركز العيادة القانونية تنظيمها إعداد ورش عمل تدريبية في مجالات: كتابة المذكرات الدفاعية بالتعاون مع بعض مكاتب المحاماة العريقة، والترجمة القانونية بالتعاون مع مراكز اللغة الإنجليزية بالجامعة، وكتابة التقارير الدولية في مجال حقوق الانسان.



ونوهت إلى أن المركز يتطلع لتنفيذ عدة بنود في أجندته، بعد أن تمكن من إنجاز عدة إجراءات مهمة خلال الفترة الماضية، من بينها: استحداث صفحة لمركز العيادة القانونية باللغة الإنجليزية على موقع الجامعة، والتنسيق مع فريق إنجاز البحرين لوضع برنامج تدريبي للطلبة المسجلين في مقرر العيادة القانونية، وتوثيق أعمال المركز ومشاريع الطلبة ومقالاتهم عبر إصدار نشرة إخبارية فصلية باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون متاحة في ملف إلكتروني على صفحة العيادة.



ولفتت مديرة مركز العيادة القانونية إلى اتجاه العيادة إلى تحويل جميع معاملاتها إلى الصيغة الإلكترونية، مشيرة إلى تفعيل بعض الخدمات التي يقدمها المركز مؤخرا بشكل إلكتروني كطلب المساعدة القانونية، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لملء استمارة الالتحاق بمقرر العيادة القانونية إلكترونيا عن طريق صفحة العيادة على موقع الجامعة، والإعلان عن مواعيد المقابلات الشخصية بالوسيلة ذاتها.



وأكدت د. جناحي أهمية فتح قنوات تعاون مع مكاتب المحاماة التي تقوم بعملية تدريب الطلبة، مشددة على أهمية التدريب العملي وممارسة العمل القانوني في فضاءاته المختلفة لتهيئة الطلبة لسوق العمل وتنمية المهارات الضرورية التي يحتاج إليها الخريجون القانونيون.



ن.ف/م.ح.



بنا 1340 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/08 - 54 : 04 PM