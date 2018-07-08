سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وسمو محافظ المحافظة الجنوبية المنامة في 8 يوليو/ بنا / لدى استقبال سموه لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وسمو محافظ المحافظة الجنوبية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أن توفير أسباب الاستقرار للمواطن ورفاهيته هو الهدف الأسمى الذي تحرص عليه الحكومة في جميع برامجها التنموية.



وقال سموه: "إننا نعمل على استكمال المنظومة الخدماتية لكل المحافظات، وهناك حرص حكومي على أن تكون المشاريع الحكومية موزعة على جميع مدن وقرى البحرين ضمن استراتيجية التنمية الشاملة التي نعمل عليها".



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية كلا من السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، الذي قدم لسموه شرحًا عن ما سيحتويه مشروع المركز الصحي بمدينة خليفة الذي وجه سموه بإنشائه، كما استمع سموه إلى شرح عن مشروع صالة المناسبات الخاصة بأهالي منطقة الدور.



وخلال اللقاء، أكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تشهد تطورا وتوسعا عمرانيًا متصاعدًا تواكبه خدمات حكومية رفيعة المستوى تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.



وأعرب سموه عن ارتياحه للتقدم في كافة المشروعات الخدمية التي تشهدها المحافظة الجنوبية من منشآت تعليمية وصحية وإسكانية تلبي تطلعات أهالي المحافظة.



واستمع صاحب السمو الملكي، خلال اللقاء، إلى شرح من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وسمو محافظ المحافظة الجنوبية عن المخطط التفصيلي لمشروع المركز الصحي بمدينة خليفة والذي يتضمن 15 عيادة استشارية وقسم للطوارئ يضم 14 سريرا ومختبر وقسم للأشعة وصيدلية و8 عيادات أسنان، بالإضافة إلى قسم للحوامل وقسم للتعليم والعناية بالطفل.



كما اطلع سموه على التصاميم الخاصة بمشروع إنشاء صالة مناسبات لأهالي الدور، والتي سوف تقام على مساحة أرض تبلغ 2023 متر مربع، ومساحة بناء تبلغ 730 مترا، والتي من المقرر وفق ما هو مخطط لها أن تستغرق عملية إنشائها نحو 18 شهرا، وتضم كافة الخدمات وفق معمار بحريني متميز.



ووجه سموه إلى الاسراع في إقامة هذين المشروعين والعمل على انجازهما في وقت قياسي ووفق أعلى مستويات الجودة.



ونوه سموه إلى أهمية التوسع في إقامة صالات المناسبات والمرافق الاجتماعية التي تعزز من قيم التواصل بين أبناء المجتمع.



وأشاد سموه بالجهود التي يقوم بها سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في متابعة احتياجات الأهالي والعمل على تلبيتها وإطلاق المبادرات النوعية التي تخدم أهالي المحافظة.



كما أثنى سموه على ما تقوم به وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من عمل دؤوب في تحقيق توجهات الحكومة على صعيد التنمية المستدامة من خلال حزمة المشروعات التي تقوم الوزارة بمتابعتها وتنفيذها في الوقت الحالي في مختلف مناطق المملكة.



من جانبه، أشاد السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام كبير بكل ما من شانه الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين في كافة المناطق، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات التي تصب في صالح المواطنين.



ومن جهته، توجه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بالمشروعات التنموية في المحافظة الجنوبية لتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في مختلف مدن وقرى المحافظة.



وأوضح سموه أن هذه المشروعات تأتي ضمن حزمة المشروعات التي باركها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والتي تعمل المحافظة الجنوبية على تنفيذها بهدف الارتقاء بمقومات الحياة بالمحافظة، وتجسد ملمحا من ملامح السياسة الشاملة التي تتبناها الحكومة برئاسة سموه لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.



وأكد سموه أن توجيهات سموه السديدة تشكل منهاج عمل تسترشد به المحافظة في ما تقوم بتنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات، مشيرا سموه إلى أن ما تشهده المحافظة الجنوبية من نهضة عمرانية وحضارية يترجم بجلاء مدى اهتمام الحكومة برئاسة سموه حفظه الله بالمواطنين.















ع.ر/م.ح.



بنا 1332 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/07/08 - 03 : 06 PM